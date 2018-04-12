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Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга обвиняется в хищении 2 800 кубометров газа

12 апреля 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,хищение,врезка,газопровод,суд,уголовное дело,ГАЗ
50-летняя жительница Екатеринбурга обвиняется в краже 2 800 куб. м. газа из газопровода.

В октябре 2017 года женщина подключилась к газопроводу, врезав в него шланг. В январе 2018 сотрудники газовой службы обнаружили незаконную врезку. За этот период времени екатеринбурженка использовала 2 800 куб. м. газа, не заплатив за него.

Ущерб, причиненный газовой компании, составил более 120 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2017 года житель Нижнего Тагила подключил к плите воду и оставил целый дом без газа.

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