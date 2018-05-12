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Новости Нижнего Тагила

Двое байкеров в реанимации: иномарка столкнулась с мотоциклом в Екатеринбурге (ФОТО)

12 мая 2018, 13:35Добавить новость
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В Екатеринбурге в ночь на 12 мая Volkswagen Polo, поворачивая через двойную сплошную, столкнулся с мотоциклом.

В ночь на 12 мая в Чкаловском районе Екатеринбурга возле ТЦ «Дирижабль» иномарка и мотоцикл стали участниками ДТП. По словам очевидцев, водителя и пассажирку мотоцикла госпитализировали с тяжелыми травмами на реанимационной машине скорой помощи.

Volkswagen Polo поворачивал через двойную сплошную. Столкнулся с мотоциклом лоб в лоб, -- рассказывают очевидцы ДТП.

 

Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Информацию о том, что виновником происшествия является именно иномарка, не пропустившая мотоцикл при развороте, подтверждают и в ГИБДД, сообщает Е1.

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Фото: Е1

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