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Новости Нижнего Тагила

Начальник СИЗО в Ирбите получил срок за использование заключенных в личных целях

12 мая 2018, 16:00Добавить новость
Ирбит,начальник СИЗО,рабский труд,заключенные,тюремный срок,штраф,незаконное хранение оружия
Бывший начальник СИЗО №2 в Ирбите Игорь Крошняков приговорен к тюремному заключению за превышение должностных полномочий. Подполковник использовал заключенных в личных целях для работы на своем дачном участке. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в период с 2012 по 2014 годы Крошняков, являясь начальником СИЗО № 2 города Ирбита, давал незаконные указания своим подчиненным о строительных и хозяйственных работах с привлечением заключенных на принадлежащих ему, его родственникам и знакомым объектах недвижимости.

Кроме того, при обыске у подполковника нашли основную часть огнестрельного оружия – ствольную коробку пистолета-пулемета конструкции Шпагина (ППШ) образца 1941 года, которую Крошняков хранил незаконно.

Бывший начальник СИЗО приговорен к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей.
 
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