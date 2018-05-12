Начальник СИЗО в Ирбите получил срок за использование заключенных в личных целях

давал незаконные указания своим подчиненным о строительных и хозяйственных работах с привлечением заключенных на принадлежащих ему, его родственникам и знакомым объектах недвижимости.





основную часть огнестрельного оружия – ствольную коробку пистолета-пулемета конструкции Шпагина (ППШ) образца 1941 года, которую Крошняков хранил незаконно.



Бывший начальник СИЗО приговорен к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

