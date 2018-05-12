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Новости Нижнего Тагила

Водитель мотоцикла и пассажирка пострадали в ДТП с Skoda в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

12 мая 2018, 19:55Добавить новость
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11 мая в Нижнем Тагиле на ГГМ произошло ДТП с участием мотоциклиста. Пострадали двое – водитель мотоцикла и его пассажирка.

Авария произошла около 20:00. 26-летний водитель мотоцикла ехал по Уральскому проспекту. На пересечении с улицей Совхозной, выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем Skoda. Иномарка в это время поворачивала налево по ходу движения.

От удара байкер и его пассажирка – 28-летняя местная жительница – вылетели из седла. Сообщается, что пострадавших от удара даже перебросило через иномарку.

Молодой человек получил закрытую травму головы, а его пассажирка – переломы правой голени и предплечья, а также костей таза. Оба пострадавших были немедленно госпитализированы, передаёт V-Tagile.

 

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ГИБДД проводит проверку по факту произошедшей аварии. В Госавтоинспекции призывают мотоциклистов быть внимательными и соблюдать предельно допустимую скорость.

 

Фото и видео: V-Tagile
© TagilCity.ru
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