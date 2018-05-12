+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
день: +7
вечер: +12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.74 - 0.78
EUR 73.51 - 0.67
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жительница Красноуральска чуть не умерла в больнице из-за нехватки трубок для наркоза

12 мая 2018, 09:30Добавить новость
медицина,Красноуральск,больница,трубки для наркоза,пациентка,главврач,аппендицит
59-летней жительнице Красноуральска понадобилась срочная операция по удалению аппендицита. Однако из-за того, что в больнице кончились интубационные трубки для подачи наркоза, врачи вынуждены были отказать женщине в медицинской помощи. Пациентку попытались отправить в Нижний Тагил в Демидовскую ЦГБ. Однако там женщину принять отказались, ссылаясь на отсутствие мест.

По словам заведующей хирургическим отделением ЦГБ Красноуральска Вячеслава Данилкина, если бы еще на несколько часов затянули с операцией, то пациентка могла бы умереть. Четыре трубки медики одолжили в соседней Кушве, еще четыре в Нижнем Тагиле. После длительного ожидания, к вечеру, женщина все же попала на операционный стол.

По данному факту СК России по Свердловской области организовал проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи установят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.

Главврач больницы Наталья Королева комментировать данную ситуацию отказывается, пишет «URA.RU».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Врачи ЦГБ Красноуральска грозятся уйти в санитары из-за разницы в зарплате (ФОТО)
31 марта, 09:30
4 1
Пожилой пациент больницы Пермского края спал на стульях в коридоре (ФОТО)
12 марта, 12:40
0 8
Куски лепнины падают с крыши здания детской больницы №9 в Екатеринбурге (ФОТО)
10 мая, 23:55
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 97
Подписаться на новости