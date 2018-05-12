Жительница Красноуральска чуть не умерла в больнице из-за нехватки трубок для наркоза

Пациентку попытались отправить в Нижний Тагил в Демидовскую ЦГБ. Однако там женщину принять отказались, ссылаясь на отсутствие мест.









По данному факту СК России по Свердловской области организовал проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи установят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.



Главврач больницы Наталья Королева комментировать данную ситуацию отказывается, пишет После длительного ожидания, к вечеру, женщина все же попала на операционный стол.По данному фактуГлавврач больницы Наталья Королева комментировать данную ситуацию отказывается, пишет «URA.RU» заведующей хирургическим отделением ЦГБ Красноуральска Вячеслава Данилкина, если бы еще на несколько часов затянули с операцией, то пациентка могла бы умереть. Четыре трубки медики одолжили в соседней Кушве, еще четыре в Нижнем Тагиле.

По словам