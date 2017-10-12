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Новости Нижнего Тагила

Агрессивный водитель разбил голову пенсионеру в Екатеринбурге (ФОТО)

12 октября 2017, 17:30Добавить новость
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В Екатеринбурге агрессивный автохам жестоко избил пожилого пешехода. Полицейские проводят расследование по факту происшествия.

Инцидент случился на перекрестке улиц Восточная и Первомайская в Екатеринбурге. Пенсионер пересекал проезжую часть на зеленый свет по пешеходному переходу, когда на него чуть не наехал водитель на авто.

Пожилой мужчина ударил по капоту машины кулаком, на что водитель отреагировать крайне агрессивно: он выбежал из-за руля и напал на старика. Пенсионер в ответ на это разбил окно в автомобиле.

По сообщению интернет-газеты Znak, автохам начал избивать пенсионера. Молодой человек до крови разбил голову пострадавшему и разорвал куртку. Будет проведена проверка по факту избиения.

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Фото: Е1

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