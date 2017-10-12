Две иномарки разбились в ДТП на перекрестке пр. Вагоностроителей и ул. Тимирязева в Нижнем Тагиле (ФОТО)

ДТП с участием двух иномарок произошло на пересечении улиц Вагоностроителей и Тимирязева в Нижнем Тагиле. На перекрестке в центре Вагонки столкнулись БМВ и Рено Дастер.

Оба автомобиля стоят на пешеходном переходе. При столкновении БМВ зацепила дорожный знак и протащила его до середины проезжей части. Белую Рено развернуло и она врезалась в железное ограждение вдоль дорожного полотна.



Иномарки сильно повреждены: у БМВ разбиты левая сторона и передняя часть авто. У Рено, который отбросило к заграждению, разбита правая сторона и носовая часть, вывернуто колесо, а также сбит гос.номер.



В обеих машинах сработали подушки безопасности.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Судя по наличию кареты скорой помощи – есть пострадавшие.





Стоящие на разметке пешеходного перехода автомобили препятствуют движению.