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Новости Нижнего Тагила

Две иномарки разбились в ДТП на перекрестке пр. Вагоностроителей и ул. Тимирязева в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 октября 2017, 14:25Добавить новость
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ДТП с участием двух иномарок произошло на пересечении улиц Вагоностроителей и Тимирязева в Нижнем Тагиле. На перекрестке в центре Вагонки столкнулись БМВ и Рено Дастер. 

Оба автомобиля стоят на пешеходном переходе. При столкновении БМВ зацепила дорожный знак и протащила его до середины проезжей части. Белую Рено развернуло и она врезалась в железное ограждение вдоль дорожного полотна.

Иномарки сильно повреждены: у БМВ разбиты левая сторона и передняя часть авто. У Рено, который отбросило к заграждению, разбита правая сторона и носовая часть, вывернуто колесо, а также сбит гос.номер. 

 

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В обеих машинах сработали подушки безопасности.

 

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На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Судя по наличию кареты скорой помощи – есть пострадавшие.

Стоящие на разметке пешеходного перехода автомобили препятствуют движению. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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