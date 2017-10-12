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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец пошел спасать из пожара жену и погиб сам (ВИДЕО)

12 октября 2017, 11:00Добавить новость
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В столице Урала произошел крупный пожар в двух частных домах. Пожару был присвоен повышенной уровень сложности.

Как сообщает ZNAK, выгорели два дома на соседних участках, поврежден автомобиль «Деу Нексия», один человек погиб. Мужчина бросился в горящий дом спасать жену, но, вероятно, угорел. Его нашли спасатели на первом этаже дома. Реанимировать мужчину не удалось.

В тушении огня были задействованы 7 единиц спецтехники и 30 огнеборцев.



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В МЧС рассказали, что помимо погибшего мужчины, есть еще жертвы, но точное число назвать затруднились.

Фото, видео: СОВА

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