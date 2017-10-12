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Новости Нижнего Тагила

Мать тагильчанки Дарьи Зембицкой хочет добиться ужесточения наказания для убийцы

12 октября 2017, 20:30Добавить новость
город,насилие,Нижний Тагил,суд,убийство,штраф,колония строгого режима,Зембицкая
Ирина Зембицкая, мать убитой тагильчанки, не согласна с решением суда в отношении убийцы. Она намерена требовать ужесточения наказания.

Напомним, после судебного заседания Сергей Какшин признан виновным в убийстве Дарьи Зембицкой и приговорен к 9,5 годам тюрьмы и выплате 3,8 млн компенсации. Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.

Мать погибшей тагильчанки Ирина Зембицкая не согласна с судебным решением. Она намерена обжаловать его.

Срок, который получил убийца, не соизмерим с той болью утраты, которую испытали я и дети Дарьи. Я намерена просить пересмотра наказания. Хотелось бы, чтобы его посадили пожизненно, а если нет, то хотя бы на 15 лет, -- сообщает Ирина Зембицкая.

 

Также Ирина собирается подать иск о лишении Сергея Какшина родительских прав. Кроме того, она намерена требовать лишения права на опеку родителей убийцы. Сейчас двое сыновей Дарьи – 6 и 7 лет – проживают с ее мамой. На выходные внуков забирают к себе родственники со стороны отца, пишет ИА «Все новости».

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