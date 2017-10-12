Обвинения с участников кровавой бойни в Екатеринбурге были сняты спустя год (ФОТО)

Напомним, кровопролитная бойня случилась 3 сентября 2016 года в Екатеринбурге. Причиной конфликта стала ссора между спецназовцем Олегом Шишовым и цыганом Дмитрием Пестриковым. Второй собрал группу людей и прибыл к дому Шишова 3 сентября. Вместо «серьезного разговора» в них полетели очереди из автомата. Предварительно известно, что от выстрелов Алексея Дутова погибли два человека, еще от шести до восьми участников стороны Пестрикова были ранены. Спустя два дня Дутов и Шишов сдались правоохранителям.



Олег Шишов, Александр и Алексей Дутовы были признаны пострадавшей стороной. Спустя 12 месяцев в действиях этих граждан не нашли состава преступления, ссылаясь на собственные источники в силовых органах.



Официально ситуацию не комментируют до окончания следствия, передает «Новый день». СМИ отмечают, что, по всей видимости, главные фигуранты уголовного дела останутся безнаказанными за расстрел нападавших. СКР имеет претензии за хранение боевых патронов. Алексей Дутов, добавим, убил двух пострадавших, пишут СМИ.



Олег Шишов будет отвечать за незаконное хранение армейских боевых патронов.



Затем начались задержания со стороны Пестрикова за убийство, организацию массовых беспорядков и незаконный оборот оружия. Еще один участник, нападавший на дом Шишова, умер в СИЗО.



Главный обвиняемый – Дмитрий Пестриков – отбывает наказание в колонии общего режима за организации массовых беспорядков.