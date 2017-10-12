Водитель маршрутки в Екатеринбурге зажал в дверях мать с ребенком на руках (ВИДЕО)

Выходящую из маршрутки женщину зажало дверьми. Она получила травму.

10 октября в Екатеринбурге водитель маршрутки зажал в дверях выходящую из машины женщину с малолетним ребенком. У женщины зафиксирована травма ноги.

Как говорит сам водитель, он не увидел выходящую женщину. Он посмотрел в зеркала и, никого не увидев, продолжил движение транспорта. Вскоре он услышал, как пассажиры маршрутки стали кричать и остановил машину.

Как пишет E1.ru, транспортная компания «Авто-Ном», в которой работает водитель маршрутки, теперь ожидает проверки со стороны прокуратуры и ГИБДД Екатеринбурга.

На самом предприятии также ведется расследование. Это подтвердил директор «Авто-Нома» Алексей Ярков.