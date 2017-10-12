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Новости Нижнего Тагила

Водитель маршрутки в Екатеринбурге зажал в дверях мать с ребенком на руках (ВИДЕО)

12 октября 2017, 17:00Добавить новость
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Выходящую из маршрутки женщину зажало дверьми. Она получила травму.

10 октября в Екатеринбурге водитель маршрутки зажал в дверях выходящую из машины женщину с малолетним ребенком. У женщины зафиксирована травма ноги.

 

Как говорит сам водитель, он не увидел выходящую женщину. Он посмотрел в зеркала и, никого не увидев, продолжил движение транспорта. Вскоре он услышал, как пассажиры маршрутки стали кричать и остановил машину.

 

Как пишет E1.ru, транспортная компания «Авто-Ном», в которой работает водитель маршрутки, теперь ожидает проверки со стороны прокуратуры и ГИБДД Екатеринбурга.

 

На самом предприятии также ведется расследование. Это подтвердил директор «Авто-Нома» Алексей Ярков.

 

Видео: Ren-tv

 

 
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