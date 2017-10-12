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Новости Нижнего Тагила

Житель Верхней Салды отправил сожительницу в кому и покончил с собой (ФОТО)

12 октября 2017, 15:00Добавить новость
Верхняя Салда,избиение,женщина,суицид,кома,больница,травмы,полиция

33-летний мужчина избил 32-летнюю сожительницу. После чего покончил жизнь самоубийством.

Подробностей конфликта, из-за которого произошел инцидент, до сих пор нет. Известно, что Михаил Наруш и его сожительница Татьяна Колоткова были в гостях, где что-то отмечали. Вскоре Татьяна хотела уйти домой, но ее сожитель не собирался ее отпускать. Он стал избивать женщину. После чего Михаил ушел домой и покончил с собой.

 

Женщину увезли в городскую больницу с серьезными травмами – открытым переломом черепа, переломами шейных позвонков и челюсти. Сейчас Татьяна находится в коме. Врачи не готовы давать прогнозы.

 

В соцсетях происшествие активно обсуждается жителями Верхней Салды. Родственники и знакомые обеих сторон инцидента также высказались. Интересным фактом остается то, что многие сочувствуют Михаилу, а не Татьяне.

 

По факту избиения полиция Верхней Салды проводит проверку, пишет URA.ru.

 

Верхняя Салда,избиение,женщина,суицид,кома,больница,травмы,полицияВерхняя Салда,избиение,женщина,суицид,кома,больница,травмы,полиция
Фото: URA.ru
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