Житель Верхней Салды отправил сожительницу в кому и покончил с собой (ФОТО)

33-летний мужчина избил 32-летнюю сожительницу. После чего покончил жизнь самоубийством.

Подробностей конфликта, из-за которого произошел инцидент, до сих пор нет. Известно, что Михаил Наруш и его сожительница Татьяна Колоткова были в гостях, где что-то отмечали. Вскоре Татьяна хотела уйти домой, но ее сожитель не собирался ее отпускать. Он стал избивать женщину. После чего Михаил ушел домой и покончил с собой.

Женщину увезли в городскую больницу с серьезными травмами – открытым переломом черепа, переломами шейных позвонков и челюсти. Сейчас Татьяна находится в коме. Врачи не готовы давать прогнозы.

В соцсетях происшествие активно обсуждается жителями Верхней Салды. Родственники и знакомые обеих сторон инцидента также высказались. Интересным фактом остается то, что многие сочувствуют Михаилу, а не Татьяне.

По факту избиения полиция Верхней Салды проводит проверку, пишет URA.ru.

Фото: URA.ru