Мучившая приемную дочь свердловчанка признана невменяемой

Бывшая учительница из Первоуральска, истязавшая 7-летнюю девочку, в результате психиатрической экспертизы признана невменяемой.

В суде города Первоуральска Свердловской области 12 декабря 2017 года пройдет закрытое заседание по делу 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в истязании приемной дочери.



В сентябре 2017 года бывшая учительница была задержана сотрудниками полиции и помещена в психиатрическую больницу. Видео с истязаниями 7-летней девочки, выложенное в интернет, послужило поводом для возбуждения уголовного дела.



По данным Znak.com, признанной невменяемой женщине грозит принудительное лечение в психиатрической больнице.