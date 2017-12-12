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Новости Нижнего Тагила

Мучившая приемную дочь свердловчанка признана невменяемой

12 декабря 2017, 11:00Добавить новость
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Бывшая учительница из Первоуральска, истязавшая 7-летнюю девочку, в результате психиатрической экспертизы признана невменяемой.

В суде города Первоуральска Свердловской области 12 декабря 2017 года пройдет закрытое заседание по делу 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в истязании приемной дочери.

В сентябре 2017 года бывшая учительница была задержана сотрудниками полиции и помещена в психиатрическую больницу. Видео с истязаниями 7-летней девочки, выложенное в интернет, послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

По данным Znak.com, признанной невменяемой женщине грозит принудительное лечение в психиатрической больнице.

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