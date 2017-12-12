-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
вечер: -13
ночь: -13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Пытавшийся застрелить кошку из ракетницы тагильчанин поджег свой дом

12 декабря 2017, 12:10Добавить новость
авто,алкоголь,животные,Нижний Тагил,пожар,пожарные,проверка,транспорт,жилой дом,кошка,Петрокаменское,Черноисточинск

Житель Нижнего Тагила в нетрезвом состоянии стрелял в кошку из сигнального пистолета и устроил пожар.

В понедельник, 11 декабря 2017 года, около 15 часов дня в Нижнем Тагиле загорелся жилой дом на улице Зеленстроевской. На площади 25 квадратных метров горели домашние вещи и стены. Проверка установила, что виновником пожара стал хозяин дома. Мужчина в алкогольном опьянении рассердился на домашнюю кошку и запер ее в шкаф. После этого он стал стрелять из ракетницы по шкафу. Это и послужило причиной пожара.

Также 11 декабря около двух часов ночи загорелся жилой дом в селе Петрокаменское по улице Калинина. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет, хозяева успели выбраться из горящего строения, но все имущество было уничтожено. По факту возгорания ведется проверка.

В воскресенье, 10 декабря 2017 года, в поселке Черноисточинск сгорел автомобиль УАЗ. Как установила проверка, владелец машины находился в нетрезвом состоянии, когда неизвестные угнали и подожгли его автомобиль. Костер, разведенный в салоне УАЗика, привел к взрыву баллона с газом, находившегося в багажнике автомобиля. Проверка продолжается.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

ВАЗ-2112 сгорел на Сухоложском посёлке в Нижнем Тагиле
вчера, 08:00
0 2
Иномарка в гараже и чердак жилого дома горели в минувшие выходные в Нижнем Тагиле
4 декабря, 13:30
2 1
Спасатели Нижнего Тагила провели рейд среди неблагополучных семей (ФОТО)
28 ноября, 07:30
5 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 398
Подписаться на новости