Пытавшийся застрелить кошку из ракетницы тагильчанин поджег свой дом

Житель Нижнего Тагила в нетрезвом состоянии стрелял в кошку из сигнального пистолета и устроил пожар.

В понедельник, 11 декабря 2017 года, около 15 часов дня в Нижнем Тагиле загорелся жилой дом на улице Зеленстроевской. На площади 25 квадратных метров горели домашние вещи и стены. Проверка установила, что виновником пожара стал хозяин дома. Мужчина в алкогольном опьянении рассердился на домашнюю кошку и запер ее в шкаф. После этого он стал стрелять из ракетницы по шкафу. Это и послужило причиной пожара.



Также 11 декабря около двух часов ночи загорелся жилой дом в селе Петрокаменское по улице Калинина. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет, хозяева успели выбраться из горящего строения, но все имущество было уничтожено. По факту возгорания ведется проверка.



В воскресенье, 10 декабря 2017 года, в поселке Черноисточинск сгорел автомобиль УАЗ. Как установила проверка, владелец машины находился в нетрезвом состоянии, когда неизвестные угнали и подожгли его автомобиль. Костер, разведенный в салоне УАЗика, привел к взрыву баллона с газом, находившегося в багажнике автомобиля. Проверка продолжается.