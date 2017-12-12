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Новости Нижнего Тагила

Вандализм или ДТП? Новый светофор сломан в Нижнем Тагиле на ГГМ (ВИДЕО)

12 декабря 2017, 18:25Добавить новость
Нижний Тагил,дтп,светофор,дорога,авто,авария,Смелянского,ггм,муринские пруды,сигнал-3
Светофор близ дома №4а на ул. Смелянского сломан в Нижнем Тагиле. Местные жители подозревают, что объект стал жертвой вандалов. 

О порче светофорного объекта в микрорайоне Муринские пруды на ГГМ журналистам TagilCity.ru рассказали местные жители. 

 

Кто-то сломал светофор рядом со Смелянского 4а, на повороте к садику. Обидно, светофор даже еще не включили в рабочий режим, поставили недавно, когда дорогу построили. А какие-то дегенераты уже сломали. Им тут район в божеский вид стараются привести, работают люди, а им лишь бы ломать. Да и светофор, думаю, немалых денег стоит, -- поделилась местная жительница Татьяна с журналистами TagilCity.ru. 

 

Видео: ул. Смелянского, 11 декабря, 2017 г. 

 

В компании «Сигнал-3», установившей и обслуживающей светофор, рассказали о том, он был поврежден из-за наезда транспортного средства.

 

Светофорный объект был повреждён в результате ДТП. При каких обстоятельствах произошёл наезд, кто был за рулём автомобиля, пока не установлено, -- рассказал журналистам TagilCity.ru представитель «Сигнал-3» Алексей. 


Восстановить работу светофора планируется в ближайшее время. Готовятся документы для обращения в правоохранительные органы по факту произошедшего.

 

Работа светофора в мигающем режиме будет восстановлена уже 13 декабря. Когда светофор будет настроен - пока информации нет. Наши специалисты выезжали на место и зафиксировали повреждения. Вероятно, для установления лица, допустившего наезд на светофорный объект, будет подано заявление в правоохранительные органы, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в МУП «Сигнал-3»

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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