Вечный огонь погас на площади Коммунаров в Екатеринбурге (ФОТО)

Сильный запах газа и отсутствие свечения на мемориале Вечный огонь на площади Коммунаров привлекло внимание жителей уральской столицы.
Утром 12 декабря 2017 года в Екатеринбурге на площади Коммунаров погас Вечный огонь.
Об этом на своей страничке в Facebook написал депутат Госдумы, проезжавший мимо площади рано утром.
Он сообщил, что на мемориале не видно свечения и присутствует сильный запах газа.
Специалисты газовой службы, выезжавшие на место, прочистили забитые мусором форсунки. Вечный огонь снова горит.
Фото: Facebook.com Андрей Альшевских