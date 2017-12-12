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Новости Нижнего Тагила

Вечный огонь погас на площади Коммунаров в Екатеринбурге (ФОТО)

12 декабря 2017, 12:40Добавить новость
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Сильный запах газа и отсутствие свечения на мемориале Вечный огонь на площади Коммунаров привлекло внимание жителей уральской столицы.

Утром 12 декабря 2017 года в Екатеринбурге на площади Коммунаров погас Вечный огонь.

Об этом на своей страничке в Facebook написал депутат Госдумы, проезжавший мимо площади рано утром. 

Он сообщил, что на мемориале не видно свечения и присутствует сильный запах газа. 


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Специалисты газовой службы, выезжавшие на место, прочистили забитые мусором форсунки. Вечный огонь снова горит.

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Фото: Facebook.com Андрей Альшевских
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