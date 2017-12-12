Вечный огонь погас на площади Коммунаров в Екатеринбурге (ФОТО)

Сильный запах газа и отсутствие свечения на мемориале Вечный огонь на площади Коммунаров привлекло внимание жителей уральской столицы.

Утром 12 декабря 2017 года в Екатеринбурге на площади Коммунаров погас Вечный огонь.



Об этом на своей страничке в Facebook написал депутат Госдумы, проезжавший мимо площади рано утром.



Он сообщил, что на мемориале не видно свечения и присутствует сильный запах газа.









Специалисты газовой службы, выезжавшие на место, прочистили забитые мусором форсунки. Вечный огонь снова горит.





Фото: Facebook.com Андрей Альшевских