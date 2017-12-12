Женщина на санках погибла в ДТП в Ирбите (ФОТО)

31-летняя жительница Ирбита погибла, катаясь на санках, прицепленных к снегоходу.

27-летний муж женщины сел за руль снегохода в состоянии алкогольного опьянения, что бы добраться до магазина. Его супруга разместилась сзади на прицепленных санках.



Молодые люди добрались до магазина без происшествий, но на обратном пути случилось ДТП.



Выезжая с территории магазина, мужчина, имевший стаж вождения мотобуксировщика 5 лет, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-212140». От полученных травм в аварии пассажирка, находившаяся в салазках, скончалась на месте происшествия.



Пьяный водитель снегохода лишился прав на 18 месяцев, сообщает Госавтоинспекция.

Фото: УГИБДД по Свердловской области