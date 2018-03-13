Полицейский из Екатеринбурга вымогал 300 тыс. рублей у ИП за изъятый алкоголь

По версии следствия, в декабре 2016 года экс-полицейский изъял партию алкоголя у ИП. После он предложил вернуть алкогольную продукцию, если предприниматель заплатит за это 300 тысяч рублей. В противном случае против ИП было бы возбуждено дело об административном нарушении.





Дело против полицейского удалось возбудить благодаря тому, что управляющая магазином перевела 50 тысяч рублей на банковскую карту полицейского.



В 2017 году полицейский был снят с занимаемой должности, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает Znak.



Напомним, что в Нижнем Тагиле был оштрафован Абукар Курбанов, который пытался купить должность командира роты.