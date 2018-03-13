Напавшим на сторожей химзавода свердловчанам вынесен приговор (ФОТО)

Свердловчан, пытавшихся напасть на химзавод Красноуральска, приговорили к наказанию в колонии строгого и особого режимов.

13 января прошлого года четверо вооруженных злоумышленников совершили попытку проникновения на территорию химзавода в Красноуральске, ранее производившем взрывчатку.





В результате нападения три сотрудника ЧОП с травмами различной тяжести были госпитализированы.

Подозреваемых в нападении задержали через несколько дней, изъяв у них огнестрельное оружие.





По уголовному делу в отношении нападавших Красноуральским городским судом вынесен приговор и назначено наказание от 6,5 до 10,5 лет в колонии строгого и особого режимов, передает «ТАСС».



