Напавшим на сторожей химзавода свердловчанам вынесен приговор (ФОТО)

Свердловчан, пытавшихся напасть на химзавод Красноуральска, приговорили к наказанию в колонии строгого и особого режимов.
13 января прошлого года четверо вооруженных злоумышленников совершили попытку проникновения на территорию химзавода в Красноуральске, ранее производившем взрывчатку.
В результате нападения три сотрудника ЧОП с травмами различной тяжести были госпитализированы.
Подозреваемых в нападении задержали через несколько дней, изъяв у них огнестрельное оружие.
По уголовному делу в отношении нападавших Красноуральским городским судом вынесен приговор и назначено наказание от 6,5 до 10,5 лет в колонии строгого и особого режимов, передает «ТАСС».
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