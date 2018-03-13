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Новости Нижнего Тагила

Невьянская артель оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

13 марта 2018, 18:10Добавить новость
Свердловская область,суд,штраф,Невьянск,артель,золото,нейва

Оформляя банковские сделки купли-продажи золота на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, артель старателей «Нейва» скрыла от контролирующих органов информацию, за что получила штраф 200 тыс. рублей.

Нарушение в деятельности артели обнаружила прокурорская проверка. Бесконтрольные сделки с золотом артель «Нейва» проводила с 2014 по 2016 года. Операции должен был контролировать Росфинмониторинг, однако информация не была предоставлена в ведомство.

В артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере, -- рассказали в облсуде.

 

Как пишет «Наша газета», артель оштрафована на 200 тысяч рублей.

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