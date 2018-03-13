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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник Евраз НТМК госпитализирован в Екатеринбург с травмой при работе на 7 домне

13 марта 2018, 16:10Добавить новость
Евраз,Екатеринбург,Нижний Тагил,НТМК,травма,седьмая домна,госпитализация,окалина,больница,стройка

Работник Евраз НТМК получил травму во время работы на 7 домне ночью 11 марта. По информации из источников редакции, сотрудник пострадал от попавшей в глаз окалины и был госпитализирован в больницу Екатеринбурга.

Источники редакции сообщили, что во время ночной смены 11 марта один из сотрудников получил травму на рабочем месте. По их словам, ему попала в глаз горячая окалина.

 

На седьмой домне прилетела горячая окалина в глаз, -- рассказал источник редакции.

 

Собеседники также сообщили, что пострадавший сотрудник был госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Сейчас он пребывает там на лечении.

  

Редакция TagilCity.ru запросила информацию по произошедшему в пресс-службе Евраз НТМК. Комментарий по травме получить пока не удалось.  

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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