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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин собирается подать в суд на «Связной» за два кредита на один телефон

13 марта 2018, 15:40Добавить новость
деньги,Екатеринбург,происшествие,суд,связной,кредит,Альфа-банк,телефон

В июле 2017 житель Екатеринбурга оформил кредит на телефон в одном из салонов «Связной» и исправно оплачивал взносы. Через полгода он узнал o своей задолженности по кредиту в другом банке.

При оформлении покупки екатеринбуржцу предварительно одобрили кредит в «Альфа-Банке», но затем банк отказал мужчине. Тогда в «Связном» переоформили документы и согласовали кредит в «ХКФ Банке», который предоставил мужчине 68 тысяч рублей.

Молодой человек исправно выплачивал взносы по кредиту, однако в феврале 2018 года получил письмо o своей задолженности перед «Альфа-Банком». Сейчас екатеринбуржец собирается подать документы в суд, пишет «Наша газета».

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