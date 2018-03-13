-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
утро: -14
день: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Участковый из Екатеринбурга был пойман с поличным при попытке получения взятки

13 марта 2018, 22:05Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,суд,уголовное дело,участковый,взятка
Старший участковый уполномоченный отдела полиции №7 УМВД РФ по городу Екатеринбургу в скором времени предстанет перед судом по подозрению в получении взятки от местного бизнесмена.

В декабре 2016 года участковый ОП №7 УМВД РФ по Екатеринбургу изъял у индивидуального предпринимателя контрафактный товар. После этого сотрудник полиции, по версии следствия, стал требовать у бизнесмена 300 тыс. рублей, обещая взамен вернуть всё изъятое.

Коммерсант обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Его сотрудники провели спецоперацию, и при попытке получения первой части взятки в размере 50 тыс. рублей, задержали участкового уполномоченного в январе 2017 года.

Полицейскому предъявили обвинения по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». 13 марта 2018 года материалы уголовного дела были переданы в  суд для вынесения решения по существу.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбуржец убил свою сожительницу в День защитника Отечества
27 февраля, 08:00
1 1
Житель Екатеринбурга хранил дома оружейный арсенал (ФОТО)
13 февраля, 23:45
0 0
Директор предприятия в Кушве задолжал рабочим 14 млн 867 тыс. рублей
9 февраля, 06:00
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 132
Сейчас на сайте 2441 гость и 6 пользователей
Подписаться на новости