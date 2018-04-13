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Автомобильный Нижний Тагил

Автомобиль снес знак пешеходного перехода у ЦУМа в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

13 апреля 2018, 09:20Добавить новость
авто,автопроисшествия,дорога,дтп,Нижний Тагил,цум,Индустриальная,дорожный знак

В Нижнем Тагиле 12 апреля у ЦУМа автомобиль снес знак пешеходного перехода.

В Нижнем Тагиле 12 апреля водитель автомобиля совершил наезд на знак пешеходного перехода. ДТП произошло близ ЦУМа и попало на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, что автомобиль движется со стороны улицы Индустриальная по направлению к центру города. Во время движения водитель попытался совершить маневр обгона, однако врезался в знак.

Информации о пострадавших в ДТП нет.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле под колеса маршрутки попала женщина, она была госпитализирована.

Видео: «Сети Тагила»

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