Автомобиль снес знак пешеходного перехода у ЦУМа в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 12 апреля у ЦУМа автомобиль снес знак пешеходного перехода.

В Нижнем Тагиле 12 апреля водитель автомобиля совершил наезд на знак пешеходного перехода. ДТП произошло близ ЦУМа и попало на камеру видеонаблюдения.





На записи видно, что автомобиль движется со стороны улицы Индустриальная по направлению к центру города. Во время движения водитель попытался совершить маневр обгона, однако врезался в знак.





Информации о пострадавших в ДТП нет.





Напомним, недавно в Нижнем Тагиле под колеса маршрутки попала женщина, она была госпитализирована.





Видео: «Сети Тагила»