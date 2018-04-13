Два наркопритона были «накрыты» полицией в Ленинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

Первый притон находился в квартире жилого дома на проспекте Ленина. О том, что в ней собираются наркоманы, сообщили местные жители. Во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами были задержаны двое мужчин и одна женщина.



В квартире обнаружили приспособления для употребления наркотических веществ – фольга, трубки для курения, пипетки. Также были найдены два вида запрещенных веществ массой 0,48 и 0,051 грамма.



Второй наркопритон располагался в гараже. Благодаря оперативной информации полиция задержала двоих мужчин, у которых при себе находились 9 свёртков с неизвестным веществом растительного происхождения с растворёнными в нём наркотиками массой 657 и 17 граммов.



Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», в первом случае было возбуждено дело об административном правонарушений, во втором – несколько уголовных дел за организацию наркопритона, незаконное хранение и покушение на сбыт веществ в крупном размере.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»