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Новости Нижнего Тагила

Два наркопритона были «накрыты» полицией в Ленинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

13 апреля 2018, 22:05Добавить новость
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13 апреля в полицию Нижнего Тагила поступила информация о деятельности наркопритонов на территории Ленинского района. Благодаря своевременному оповещению со стороны местных жителей удалось «накрыть» два места, где собирались наркоманы.

Первый притон находился в квартире жилого дома на проспекте Ленина. О том, что в ней собираются наркоманы, сообщили местные жители. Во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами были задержаны двое мужчин и одна женщина.

В квартире обнаружили приспособления для употребления наркотических веществ – фольга, трубки для курения, пипетки. Также были найдены два вида запрещенных веществ массой 0,48 и 0,051 грамма.


Второй наркопритон располагался в гараже. Благодаря оперативной информации полиция задержала двоих мужчин, у которых при себе находились 9 свёртков с неизвестным веществом растительного происхождения с растворёнными в нём наркотиками массой 657 и 17 граммов.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», в первом случае было возбуждено дело об административном правонарушений, во втором – несколько уголовных дел за организацию наркопритона, незаконное хранение и покушение  на сбыт веществ в крупном размере.


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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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