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Новости Нижнего Тагила

Две жительницы Каменска-Уральского пропали после встреч с одним и тем же мужчиной

13 апреля 2018, 23:00Добавить новость
закон,криминал,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,розыск
В рамках уголовного дела в Каменск-Уральском по убийству нескольких лиц разыскиваются две пропавшие женщины.

Белова Татьяна Михайловна 59-ти лет в ночь на 2 мая 2001 года гостила у подруги по Уральской, 27 в Каменск-Уральском. Около 2-х часов ночи Белова ушла от подруги. Женщина могла взять машину и отбыть в поселок Ленинский, либо в сторону проживания по Челябинской, 39. Она была со светловолосым высоким мужчиной крепкого телосложения.

Приметы женщины: рост 168 см, треугольное лицо, крашеные рыжие прямые волосы, темные глаза, внизу живота шрам. Одета в спортивный черный костюм и белые кроссовки.

Вторую пропавшую, 58-летнюю Усольцеву Нину Ивановну, видели последний раз 20 апреля 2002 года в сопровождении спутника со схожими приметами. Предполагается, что мужчина был на белом ВАЗ-2121. Установлено, что Усольцева могла пропасть с 20 по 22 апреля 2002 года либо из Суворова, 35, либо с района улицы Мичурина. Пропавшая планировала ехать в Екатеринбург.

Приметы женщины: рост 165-170 см, овальное лицо, светлые глаза, светлые волнистые волосы. Одета в длинный черный плащ, обтягивающую шерстяную красную водолазку, черные брюки и ботинки, были золотые серьги-кольца.

Обладающих информацией об этих женщинах просят обратиться по телефонам: (83439)32-23-15 (Дежурная часть МВД), (83439)32-60-55 (Следственный отдел СКР) или по тел. «02». Конфиденциальность гарантируется.

закон,криминал,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,розыск
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