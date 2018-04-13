+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
вечер: +3
ночь: -1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.43 - 0.64
EUR 75.75 - 1.01
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Журналист «Нового дня» выпал из окна своей квартиры в Екатеринбурге

13 апреля 2018, 15:05Добавить новость
больница,Екатеринбург,происшествие,травма,журналист,Максим Бородин,падение,Валерий Горелых

Екатеринбургский журналист Максим Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Соседи обнаружили его лежащим на земле и вызвали скорую помощь.

Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», где ранее работал Бородин, рассказала, что сейчас журналист находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Полиция изучает место происшествия. 

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых назвал маловероятным криминальный характер случившегося – осмотр квартиры показал, что внутри не было посторонних.

«URA.RU» передает, что, несмотря на серьезные травмы у Бородина, врачи дают положительный прогноз.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

10 человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге (ФОТО)
8 апреля, 12:15
1 1
Житель Екатеринбурга ранен из травматического оружия из-за спора на дороге (ФОТО)
5 апреля, 20:45
2 0
Третьеклассница из Екатеринбурга два месяца лечится после полученной в школе травмы
14 марта, 08:30
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 20
Подписаться на новости