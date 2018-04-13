Хотел проводить домой: житель Ирбита осужден на 19 лет за изнасилование и убийство

38-летний Андрей Ермаков из Ирбита приговорен к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство девушки.

В августе 2017 года Ермаков в кафе познакомился с девушкой и пошел провожать ее домой. Мужчина совершил в отношении нее преступления сексуального характера.



Так как девушка не хотела вступать с ним в половую связь, Ермаков избил ее, отчего она скончалась на месте. Поняв, что девушка умерла, Ермаков попытался сжечь дом, в котором все произошло, вместе с телом, чтобы скрыть следы преступления.



Суд приговорил Андрея Ермакова к 19 годам колонии, 1,6 лет ограничения свободы. В пользу родственников умершей взыскан 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В марте 2018 года два брата из Екатеринбурга получили 31 год тюрьмы за изнасилование и убийство.