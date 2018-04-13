-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: +1
вечер: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.07 - 1.99
EUR 76.76 - 2.52
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Хотел проводить домой: житель Ирбита осужден на 19 лет за изнасилование и убийство

13 апреля 2018, 11:35Добавить новость
Ирбит,насилие,изнасилование,убийство,Андрей Ермаков,суд,колония
38-летний Андрей Ермаков из Ирбита приговорен к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство девушки.

В августе 2017 года Ермаков в кафе познакомился с девушкой и пошел провожать ее домой. Мужчина совершил в отношении нее преступления сексуального характера.

Так как девушка не хотела вступать с ним в половую связь, Ермаков избил ее, отчего она скончалась на месте. Поняв, что девушка умерла, Ермаков попытался сжечь дом, в котором все произошло, вместе с телом, чтобы скрыть следы преступления.

Суд приговорил Андрея Ермакова к 19 годам колонии, 1,6 лет ограничения свободы. В пользу родственников умершей взыскан 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В марте 2018 года два брата из Екатеринбурга получили 31 год тюрьмы за изнасилование и убийство.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Сообщница свердловского «ритуального убийцы» осуждена на 12 лет
3 марта, 16:05
2 1
Два брата из Екатеринбурга получили 31 год тюрьмы за изнасилование и убийство
2 марта, 08:00
0 1
Изнасиловавший 27 женщин инспектор ДПС может досрочно выйти из тагильской колонии
16 февраля, 19:20
4 41

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 15
Сейчас на сайте 3524 гостя и 68 пользователей
Подписаться на новости