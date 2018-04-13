Бывший член УИК избит двумя неизвестными в центре Екатеринбурга

13 апреля в 9:55 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Восточной и Шевченко двое неизвестных избили общественника и бывшего члена УИК Дмитрия Калинина.

Калинин рассказал, что его ударили сзади по голове. От удара общественник потерял ориентацию в пространстве, на него обрушилось еще несколько ударов. Пострадавший смог частично прикрыть голову руками. Также он успел увидеть, что нападавших было двое, они были крепкого телосложения, в спортивной одежде.





Нападавшие забрали у Калинина телефон, но пострадавший связывает нападение со своей общественной деятельностью. Конкретно – с работой выборах. Калинин намерен обратиться в полицию 13 апреля в течение дня, уточняет «Znak».





Напомним, что 12 апреля также был избит главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Журналист связал нападение с профессиональной деятельностью.





Фото: страница Дмитрия Калина в «Facebook»