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Новости Нижнего Тагила

Руководитель сысертского завода задолжал работникам более 2,7 миллионов рублей

13 апреля 2018, 21:50Добавить новость
деньги,закон,нарушение,прокуратура,Свердловская область,уголовное дело,завод,Сысерть
Работодатель ООО «Торговый дом "Завод элементов трубопровода"» в сысертском межрайонном поселке Большой Исток не выдавал заработную плату 35-ти работникам почти полтора года.

Проверка показала факт нарушения руководством сысертского ООО «Торговый дом "Завод элементов трубопровода"» законодательства.

С декабря 2016 года по март 2017 года представители руководства предприятия в корыстных целях не выдавали зарплату 35 работникам. Задолженость превысила сумму 2,7 миллионов рублей.

Кроме того, генеральный директор ООО оштрафован по ч. 1 ст. 5.27 административного кодекса.
Арбитражный суд признал предприятие в марте 2017 года банкротом, однако год спустя по заявлению прокуратуры суд постановил взыскать с завода заработные задолженности.

Поскольку задолженность была образована в корыстных целях, в отношении руководства завода также возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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