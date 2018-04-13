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Новости Нижнего Тагила

АН «Между строк» опубликовало закрытые данные от «силовиков» по уголовному делу

13 апреля 2018, 13:50Добавить новость
Нижний Тагил,расследование,полиция,свидетель,уголовное дело,разглашение,нарушение
Закрытая информация о расследовании, которое проводится следователями Нижнего Тагила, стала известна СМИ. АН «Между строк» назвало фигурантов дела, которое еще находится в работе.

Сотрудник редакции TagilCity.ru в 2016 году стал свидетелем возможного уголовного преступления. Накануне специалисты ОБЭП опросили корреспондента редакции, а также взяли для изучения её компьютер. 

 

Наша сотрудница несколько лет назад была свидетелем вероятного преступления. 12 апреля следователь прибыл в редакцию, чтобы свидетель дал показания по уголовному делу. Расследование не имеет отношения к деятельности издания, -- говорит Ирина Гольмгрейн, региональный директор холдинга 1MediaInvest по Уральскому и Сибирскому федеральным округам. 


Подробности дела, а также имена фигурантов не разглашаются в интересах следствия. В пресс-группе УВД Нижнего подтвердили, что информация о статусе участников (в том числе с публичной известностью) и нюансах дела является закрытой.

Журналист АН «Между строк» Марк Грачиков запросил у регионального директора Ирины Гольмгрейн подробности о произошедшем. При этом журналист знал информацию о том, что был изъят компьютер. На вопрос, откуда у него информация о ходе следствия, Марк Грачиков сообщил, что информация в агентство новостей «Между строк» попала от «силовиков». 

Факты о данном уголовном деле - достоверные и официальные - нигде опубликованы. И преданы огласке они будут только после того, как все процессуальные действия завершатся. До этого публикуемые в СМИ данные не только недостоверны, но и могут быть небезопасны для участников расследования. 


Как скажется публикация агентства Егора Бычкова на судьбе фигурантов дела, а также на ходе расследования - покажет время и расскажет TagilCity.ru.

© Александра Логинова, TagilCity.ru
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