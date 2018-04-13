+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
ночь: -1
утро: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.43 - 0.64
EUR 75.75 - 1.01
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Замдиректор Свердловской кадастровой палаты умер на рабочем месте

13 апреля 2018, 18:05Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,происшествие,работа,Свердловская область,смерть,чиновники,Владимир Ефимов,кадастровая палата,сердечный приступ

12 апреля заместитель директора кадастровой палаты Свердловской области Владимир Ефимов умер на своем рабочем месте.

По предварительной версии, 56-летний Ефимов умер из-за сердечного приступа. Инсайдеры федерального ведомства предполагают, что нагрузке на сердце способствовала тяжелая работа и сложные отношения с начальством..

 

Погибший считался главным претендентом на пост главы кадастровой палаты Свердловской области. Нынешний руководитель палаты Владимир Вафин часто брал больничный, а также тратил много времени на конфликт с главой свердловского управления Росреестра Игорем Цыганашем.

У Ефимова остались жена и двое детей-студентов, передает «URA.ru».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Мужчина скончался на ступеньках пешеходного перехода в Екатеринбурге (ФОТО)
18 марта, 09:05
0 0
2 года тюрьмы: за смерть девочки в Екатеринбурге наказан водитель экскаватора
28 марта, 06:05
2 0
Директор Уральского РЦСЭ Минюста РФ скончался в Екатеринбурге
5 марта, 08:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 28
Сейчас на сайте 3031 гость и 83 пользователя
Подписаться на новости