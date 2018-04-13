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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга задушил знакомую во время застолья (ФОТО)

13 апреля 2018, 07:05Добавить новость
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Пьяные посиделки двух жителей Екатеринбурга закончились смертью одного из них. В процессе употребления алкоголя между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина убил знакомую и спрятал тело в снегу за гаражами.

25 марта во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора. Подозреваемый набросился на знакомую и задушил её. Дождавшись наступления темноты, он вынес тело на улицу и спрятал за гаражами, засыпав снегом.

Мужчину задержали в результате совместной работы СКР и полиции. Задержанный прошёл тестирование на полиграфе, которое выявило его причастность к убийству. После предъявления накопленных следователями доказательств мужчина сознался в содеянном.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, на данный момент мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, материалы в скором времени будут готовы к передачу в суд для рассмотрения по существу.


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Фото: СУ СК России по Свердловской области
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