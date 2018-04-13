Житель Екатеринбурга задушил знакомую во время застолья (ФОТО)

Пьяные посиделки двух жителей Екатеринбурга закончились смертью одного из них. В процессе употребления алкоголя между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина убил знакомую и спрятал тело в снегу за гаражами.
25 марта во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора. Подозреваемый набросился на знакомую и задушил её. Дождавшись наступления темноты, он вынес тело на улицу и спрятал за гаражами, засыпав снегом.
Мужчину задержали в результате совместной работы СКР и полиции. Задержанный прошёл тестирование на полиграфе, которое выявило его причастность к убийству. После предъявления накопленных следователями доказательств мужчина сознался в содеянном.
Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, на данный момент мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, материалы в скором времени будут готовы к передачу в суд для рассмотрения по существу.
Фото: СУ СК России по Свердловской области