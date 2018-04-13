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Новости Нижнего Тагила

Главный редактор «Областной газеты» избит арматурой в Екатеринбурге

13 апреля 2018, 16:35Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,насилие,происшествие,травма,Дмитрий Полянин,нападение,журналисты,следственное управление,СКР

Вечером 12 апреля возле своего дома в Екатеринбурге был избит главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Мужчина получил серьезные травмы.

Полянин рассказал, что на него напали со спины возле подъезда его дома. Удары наносились арматурой. Мужчина получил сотрясение головного мозга, ушибы, у него сломано ребро.

Редактор «Областной газеты» предполагает, что нападение произошло из-за недавнего материала газеты о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге – обстрелах офисов и автомобильных поджогах.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщила о начале проверки. Версия о связи профессиональной деятельности пострадавшего с нападением также рассматривается.

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