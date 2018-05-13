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Новости Нижнего Тагила

22-летний тагильчанин погиб при столкновении ВАЗа с экскаватором на Вые (ФОТО)

13 мая 2018, 20:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 13 мая в 8:15 на Липовом тракте произошло ДТП, в котором после столкновения с экскаватором погиб водитель отечественного авто.

Водитель на «ВАЗ-21122» ехал по Липовому тракту в сторону улицы Черных. В какой-то момент он, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором Hyundai, который ехал во встречном направлении.

22-летний тагильчанин, водитель отечественного автомобиля, скончался от полученных травм до того, как приехали медики. В ГИБДД уточнили, что у молодого человека был стаж вождения – три с половиной года. Он ни разу не привлекался за грубые нарушения ПДД. До аварии он был за рулём менее часа.

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Водителю экскаватора 29 лет, он житель посёлка Первомайский, его стаж – 11 лет в категории «С» и 9 лет в категории «В». За грубые нарушения привлекался единожды. На момент аварии он был пристёгнут ремнями безопасности.

 

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД
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