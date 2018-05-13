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Новости Нижнего Тагила

6-летний мальчик провалился в открытый колодец в центре Верхней Пышмы

13 мая 2018, 10:30Добавить новость
город,дети,ребенок,Россия,Свердловская область,травма,колодец,Верхняя Пышма,коллекторы
В Верхней Пышме шестилетний мальчик провалился в коллектор на глубину двух с половиной метров. Ребёнку чудом удалось спастись.

Инцидент произошёл рядом с автомобильным мостом на улице Ленина. Мальчик возвращался к машине в компании родителей и семьи. В какой-то момент несовершеннолетний оступился и упал в открытый колодец.

Ребёнок пролетел около 2,5 метров. Сообщается, что он успел ухватиться за камни, а через несколько секунд мальчика вытащил отец. Велосипед, который был рядом с ребенком, упал на дно коллектора.

Пострадавшему диагностировали ушибы и ссадины, рассказали родители мальчика. Спустя сутки ребёнок заболел кишечной инфекцией. Местные СМИ сообщают, что даже на следующий день после ЧП коллектор был открыт – проблему будет решать «Управдор».

Родители обратились в полицию, передаёт местное издание «Mediaзавод».

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