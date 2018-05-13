Облили кислотой и проткнули колёса: в Екатеринбурге испорчена машина активиста (ФОТО)

Прытков уверен, что это связано с произошедшим у здания прокуратуры, где у него и охранника произошла перепалка, попавшая на камеры видеонаблюдения.



Мужчина сообщил, что днём ранее около 20:00 он припарковал свой автомобиль у дома на улице Фрунзе. Он отметил, что всегда паркуется в одном и том же месте, несмотря на то, что у него были недоразумения с полицией. В 16:00 он вышел к автомобилю и обнаружил, что кто-то его испортил. От кислоты краска на авто вздулась, поэтому машине предстоит круговая покраска.



На место выезжали сотрудники полиции, которые осмотрели пострадавший от рук вандалов автомобиль. По факту возбуждена проверка, передаёт E1.ru.