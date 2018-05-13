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Новости Нижнего Тагила

Десять человек спаслись из горящего дома в Краснотурьинске

13 мая 2018, 16:05Добавить новость
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Десять человек были эвакуированы в ночь на 13 мая из многоэтажного дома в Краснотурьинске из-за пожара.

Ночью загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоэтажки. Огонь охватил 25 кв. м. площади. Тушили пожар восемь огнеборцев и две машины спецтехники.

Спасателями были эвакуированы восемь человек, еще двоих вывели на улицу в защитных масках. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

6 мая в Каменске-Уральском 120 человек были эвакуированы из-за пожара на рынке.

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