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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка и ее 6-летняя внучка получили травмы из-за торможения автобуса (ФОТО)

13 мая 2018, 12:45Добавить новость
дорога,дтп,Екатеринбург,автобус,пенсионерка,ребенок,внучка,падение,травмы
12 мая в Екатеринбурге из-за экстренного торможения автобуса, идущего по маршруту №5, пострадала 61-летняя женщина и ее внучка.

Водитель автобуса резко затормозил из-за того, что его резко подрезал автомобиль Renault Logan.

В результате резкого торможения о поручень ударились пожилая женщина и ее 6-летняя внучка. На место инцидента вызвали медиков, однако госпитализировать пострадавших не стали. У женщины рассечена бровь и диагностирована черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. У девочки - ушиб головы, пишет Е1.

Напомним, пенсионерка сломала позвоночник в маршрутном такси в Екатеринбурге.

дорога,дтп,Екатеринбург,автобус,пенсионерка,ребенок,внучка,падение,травмы
Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Екатеринбургу
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