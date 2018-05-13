Пенсионерка и ее 6-летняя внучка получили травмы из-за торможения автобуса (ФОТО)

12 мая в Екатеринбурге из-за экстренного торможения автобуса, идущего по маршруту №5, пострадала 61-летняя женщина и ее внучка.

Водитель автобуса резко затормозил из-за того, что его резко подрезал автомобиль Renault Logan.



В результате резкого торможения о поручень ударились пожилая женщина и ее 6-летняя внучка. На место инцидента вызвали медиков, однако госпитализировать пострадавших не стали. У женщины рассечена бровь и диагностирована черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. У девочки - ушиб головы, пишет Е1.



Напомним, пенсионерка сломала позвоночник в маршрутном такси в Екатеринбурге.





Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Екатеринбургу