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Новости Нижнего Тагила

Рабочий ВГОКа погиб на шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле

12 мая 2018, 20:55Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на шахте «Естюнинская» погиб рабочий. Трагедия на ВГОКе произошла 12 мая.

По сообщению прокуратуры Свердловской области, на шахте «Естюнинская» утром 12 мая трое рабочих занимались установкой взрывпакетов. Позже было обнаружено, что вернулись не все. Мастер спустился в шахту, где на 240-м горизонте он обнаружил тело работника.

Погибший работал машинистом креперной лебёдки с правом проведения взрывных работ, передаёт Znak.com. Погибшему был 31 год, на шахте ВГОКа он работал с 2011 года.

Медики пояснили, что на теле погибшего есть следы, характерные для взрывного травмирования. Работники шахты сказали, что звуков взрыва не слышали.

Прокуратура займётся выяснением обстоятельств гибели человека. По факту гибели сотрудника возбуждено уголовное дело. Будут установлены ответственные за безопасность на участке, где по неосторожности произошла смерть рабочего.

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