Сотрудник птичьей фермы из Верхнего Тагила сядет в тюрьму на 8 лет за кражу уток

25 мая в полицию Верхнего Тагила обратился хозяин птичьей фермы с заявлением о краже уток на сумму 4,5 тыс. рублей. Полиция установила, что в день обнаружения пропажи птицы на работу не вышел только один сотрудник. Он и стал первым подозреваемым.



29-летний ранее судимый житель Верхнего Тагила после допроса признался, что собирался отмечать конец рабочего дня, но денег на спиртное не оказалось. Тогда он проник в птичник, засунул нескольких уток в мешок и позже продал их.



Как сообщает «ЕТВ», украденную птицу удалось вернуть хозяину. Похитителя суд признал виновным по статье «Кража» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.