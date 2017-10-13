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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник птичьей фермы из Верхнего Тагила сядет в тюрьму на 8 лет за кражу уток

13 октября 2017, 22:35Добавить новость
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Житель Верхнего Тагила украл уток с местной птичьей фермы, где работал, и продал их, чтобы купить алкоголя для празднования окончания рабочего дня. За это суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.

25 мая в полицию Верхнего Тагила обратился хозяин птичьей фермы с заявлением о краже уток на сумму 4,5 тыс. рублей. Полиция установила, что в день обнаружения пропажи птицы на работу не вышел только один сотрудник. Он и стал первым подозреваемым.

29-летний ранее судимый житель Верхнего Тагила после допроса признался, что собирался отмечать конец рабочего дня, но денег на спиртное не оказалось. Тогда он проник в птичник, засунул нескольких уток в мешок и позже продал их.

Как сообщает «ЕТВ», украденную птицу удалось вернуть хозяину. Похитителя суд признал виновным по статье «Кража» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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