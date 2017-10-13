Свердловчанин задержан за поджог дома и гибель 3 человек в Верхотурье

По подозрению в поджоге дома в Верхотурье, где погибли три человека, задержан 31-летний свердловчанин.

Напомним, в пожаре 11 октября погибли 2-летняя девочка и ее дедушка. Позже мать ребенка также скончалась в больнице.





Следствие предполагает, что задержанный мужчина ранее поругался со своим другом, проживающим в сгоревшем доме. В ночь на 11 октября подозреваемый в нетрезвом состоянии поджег двухквартирный одноэтажный дом и скрылся.





«Интерфакс» со ссылкой на следственный комитет отмечает, что погибшая семья не имела никакого отношения к соседу, с которым поругался задержанный. О том, что в момент пожара некий мужчина находился неподалеку от дома, в полицию сообщили очевидцы. Подозреваемый был задержан, свою вину он признал.





Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве более двух лиц, осуществленном общеопасным способом, и уничтожении имущества путем поджога. Будут проведены все необходимые экспертизы.