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Новости Нижнего Тагила

Тело 46-летнего бизнесмена найдено в коттедже под Екатеринбургом

13 октября 2017, 17:00Добавить новость
Екатеринбург,насилие,проверка,происшествие,Свердловская область,смерть,бизнесмен,следственный комитет
12 октября в частном коттедже под Екатеринбургом обнаружено тело 46-летнего предпринимателя.

Тело было найдено в коттедже, расположенном на территории Сысертского ГО. Погибшим оказался предприниматель Евгений Маточкин, который ранее владел несколькими хлебными магазинами в Екатеринбурге.

На место происшествия выехала группа оперативников, была осмотрена местность. Следствие предполагает, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством, сообщает «Комсомольская Правда».

В следственном комитете объяснили, что при осмотре тела погибшего не было выявлено признаков криминальной смерти. Причин для возбуждения уголовного дела нет. По факту трагедии пройдет проверка, для выяснения обстоятельств смерти тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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