Водитель «Волги» погиб на автодороге под Ивделем и пролежал сутки на обочине (ФОТО)

Под Ивделем в ДТП погиб водитель автомобиля «Волга».

В дежурную часть ГИБДД 12 октября поступило сообщение о том, что на технологической дороге под Ивделем произошло ДТП. На место выехал наряд полиции.





По предварительным данным, ДТП произошло еще 11 октября. Водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги, врезался в ограждение с последующим опрокидыванием ТС.





За рулем машины находился 38-летний житель Ивделя. Он скончался на месте.





Правоохранители устанавливают точную картину произошедшего, сообщается на сайте МВД Свердловской области.







Фото: МВД Свердловской области