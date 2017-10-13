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Новости Нижнего Тагила

Водитель «Волги» погиб на автодороге под Ивделем и пролежал сутки на обочине (ФОТО)

13 октября 2017, 12:30Добавить новость
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Под Ивделем в ДТП погиб водитель автомобиля «Волга».

В дежурную часть ГИБДД 12 октября поступило сообщение о том, что на технологической дороге под Ивделем произошло ДТП. На место выехал наряд полиции.

По предварительным данным, ДТП произошло еще 11 октября. Водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги, врезался в ограждение с последующим опрокидыванием ТС.

За рулем машины находился 38-летний житель Ивделя. Он скончался на месте.

Правоохранители устанавливают точную картину произошедшего, сообщается на сайте МВД Свердловской области.


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Фото: МВД Свердловской области

 
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