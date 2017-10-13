Черные похоронщики из Екатеринбурга увеличили цену на погребение с 28 до 52 тысяч рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге родственницу умершего заставили подписать договор с «черными похоронщиками».

Как рассказала пострадавшая, к ней подвели сотрудника ритуального агентства «Харон». Он заявил, что похоронами умершего родственника займется его компания. Для этого женщина должна подписать договор. Для подписи бумаг пострадавшую отвезли в отделение полиции. Лишь после подписи договора, тело умершего вывезли.

В момент подписи женщине предоставили прайс-лист, в котором говорилось, что стоимость услуг составит 28 100 рублей. На следующий день она поехала оплатить похоронные услуги. Но ей сообщили, что похоронами ее родственника займется компания «Ритуал Хелп». А стоимость похорон возросла до 52 тысяч рублей.

Помимо этого, работник «Ритуал Хелп» представился одним из работников городского кладбища и взял у родственницы умершего еще 5 тысяч рублей за благоустройство погоста.

На сайте агентства «Харон» написано, что организация создана при поддержке свердловского правительства для помощи малоимущим гражданам. Как пишет URA.ru, таким образом, агентство заманивает к себе людей низкими ценами за услуги, а самой работой занимается «Ритуал Хелп».

Сергей Дивичук, директор «Ритуал Хелпс» ранее работал в отделе полиции №14. Именно туда привели женщину для подписания договора. Сам Дивичук отрицает связь между «Ритуал Хелпс и «Хароном».

Напомним, что «Ритуал Хелп» уже была замешана в обмане родственников умерших. Данные действия побудили людей выйти на пикет.

Фото: URA.ru