Частный дом, квадроцикл и снегоход сгорели в селе под Нижним Тагилом (ФОТО)

Пожар произошел в селе Краснополье под Нижним Тагилом утром 12 декабря. Огнем были уничтожены частный дом, постройки на территории участка, а также снегоход и квадроцикл.

Информация о ЧП поступила в диспетчерскую службу около 7 часов утра. Загорелся частный дом на улице Мира.





Огонь распространился на площади 120 кв.м., уничтожив дом, постройки на участке, а также технику – снегоход и квадроцикл. В тушении огня приняли участие 6 пожарных и 2 машины спецтехники.





Как сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу, сейчас эксперты устанавливают причину пожара. Удалось выяснить, что владельца на участке не было, а очаг возгорания располагался внутри дома. Позже будет установлена полная картина произошедшего.





Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу