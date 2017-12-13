Комбайнер насмерть сбил пьяного односельчанина в Свердловской области

В Ачитском районе Свердловской области закончилось расследование уголовного дела в отношении водителя комбайна. Местного жителя обвиняют в том, что он по неосторожности задавил пьяного односельчанина.

Трагедия произошла 15 июля 2017 года. По данным следствия, 47-летний обвиняемый управлял комбайном в поле. Начав движение, он не убедился в безопасности своего маневра и не подал предупреждающий звуковой сигнал.





Неподалеку от техники находился нетрезвый мужчина. Воитель комбайна не заметил односельчанина и сбил его, пишет следственный комитет по Свердловской области.





Пострадавший получил серьезные повреждения, из-за которых позже скончался в больнице. В отношении комбайнера было возбуждено уголовное дело. Следователи подтвердили обвинительное заключение и отправили документы в суд для рассмотрения.