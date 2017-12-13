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Новости Нижнего Тагила

Подросток из Верхней Салды сбежал к маме в Нижний Тагил и исчез

13 декабря 2017, 23:35Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,розыск,Свердловская область,подросток,Верхняя Салда,пропавшие без вести
Воспитанник социально-реабилитационного центра №2 в Верхней Салде сбежал к маме, которая проживает в Нижнем Тагиле.

8 декабря воспитанник филиала социально-реабилитационного центра №2 в Верхней Салде Артём Кропотин сбежал к маме в Нижний Тагил. Однако в место назначения 17-летний подросток так и не добрался.

Рост Артёма составляет 165 см, телосложение среднее, волосы прямые и тёмно-русые. Одет был в тёмно-синюю куртку, джинсы синего цвета, серый свитер, чёрные шнурованные ботинки. На голову надета трикотажная шапка с надписью на английском языке.

По информации ИА «Все новости», ребёнок может находиться на территории Нижнего Тагила, Верхней или Нижней Салды. Всех, кто знает о местоположении Артёма Кропотина, просят позвонить по номерам (34345) 5-46-35, 8-900-19-82-756.

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