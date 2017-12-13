Подросток из Верхней Салды сбежал к маме в Нижний Тагил и исчез

8 декабря воспитанник филиала социально-реабилитационного центра №2 в Верхней Салде Артём Кропотин сбежал к маме в Нижний Тагил. Однако в место назначения 17-летний подросток так и не добрался.



Рост Артёма составляет 165 см, телосложение среднее, волосы прямые и тёмно-русые. Одет был в тёмно-синюю куртку, джинсы синего цвета, серый свитер, чёрные шнурованные ботинки. На голову надета трикотажная шапка с надписью на английском языке.



По информации ИА «Все новости», ребёнок может находиться на территории Нижнего Тагила, Верхней или Нижней Салды. Всех, кто знает о местоположении Артёма Кропотина, просят позвонить по номерам (34345) 5-46-35, 8-900-19-82-756.