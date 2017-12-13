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Новости Нижнего Тагила

РЖД не хотят выплачивать компенсацию отцу за смерть мальчика в Екатеринбурге

13 декабря 2017, 14:00Добавить новость
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Юристы РЖД требуют снижения компенсации отцу 16-летнего ребенка, которого 9 сентября 2016 года в Екатеринбурге сбил поезд.

По мнению юристов, 50 тыс рублей за причинение морального вреда отцу сбитого ребенка - это много, данную сумму нужно снизить до 20 тыс рублей.

В своей апелляционной жалобе они сообщают, что мальчик сам виноват в своей смерти, так как из-за наушников не услышал приближающийся поезд и, к тому же, был в состоянии алкогольного опьянения, хотя в материалах дела не указывается, что подросток был пьян.

Представители РЖД посчитали, что данная сумма компенсации морального вреда - это способ извлечения дохода отцом.

Директор фонда помощи пострадавшим в ДТП, представлявший в суде интересы отца погибшего, возмутился размеру компенсации в 50 тыс. Он считает, что сумма компенсации должна быть больше. Семью юноши же оскорбил тот факт, что юристы ссылались на то, что погибший был пьян.

Представитель отца мальчика надеется, что суд разберется в данной ситуации и увеличит сумму компенсации, сообщает Е1.

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