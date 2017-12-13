16-летняя тагильчанка была ограблена своим другом в ТРЦ «Кит»

В Нижнем Тагиле задержан ранее судимый местный житель, который украл деньги у знакомой студентки в ТРЦ «Кит».

Как рассказали в полиции, 25-летний молодой человек гулял по торговому центру на ГГМ вместе с 16-летней студенткой. Ему внезапно понадобились деньги, и он попросил взаймы у своей знакомой. Девушка отказала ему. Тогда мужчина обыскал карманы студентки, нашел 2 тыс. 600 рублей, забрал деньги и скрылся.





В полицию потерпевшая обратилась только на следующий день. По словам девушки, она надеялась, что обидчик вернет ей деньги. 25-летнего грабителя задержали. Как оказалось, ранее он неоднократно отбывал наказание за грабежи и побои.





Украденные деньги тагильчанин успел потратить. Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному может грозить до 4 лет тюремного заключения, сообщает ИА «Все новости».