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Новости Нижнего Тагила

16-летняя тагильчанка была ограблена своим другом в ТРЦ «Кит»

13 декабря 2017, 19:00Добавить новость
город,деньги,кража,Нижний Тагил,уголовное дело,ограбление,ранее судимый
В Нижнем Тагиле задержан ранее судимый местный житель, который украл деньги у знакомой студентки в ТРЦ «Кит».

Как рассказали в полиции, 25-летний молодой человек гулял по торговому центру на ГГМ вместе с 16-летней студенткой. Ему внезапно понадобились деньги, и он попросил взаймы у своей знакомой. Девушка отказала ему. Тогда мужчина обыскал карманы студентки, нашел 2 тыс. 600 рублей, забрал деньги и скрылся.

В полицию потерпевшая обратилась только на следующий день. По словам девушки, она надеялась, что обидчик вернет ей деньги. 25-летнего грабителя задержали. Как оказалось, ранее он неоднократно отбывал наказание за грабежи и побои.

Украденные деньги тагильчанин успел потратить. Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному может грозить до 4 лет тюремного заключения, сообщает ИА «Все новости».

 
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